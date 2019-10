La sosta per le Nazionali è sempre motivo di preoccupazione per gli allenatori dei club che vedono le proprie squadre svuotarsi dei migliori giocatori. Apprensione dovuta soprattutto agli infortuni ai quali i giocatori sono a rischio a causa delle sfide ravvicinate che affrontano con la maglia del proprio paese. Un calendario già pieno di impegni affollato anche dalle qualificazioni ai prossimi Europei, così Frank Lampard, allenatore del Chelsea ha cercato di convincere il Ct della Francia Deschamps a non convocare un suo calciatore: "L’allenatore dei blues mi ha chiesto di non selezionare Kanté per questa sosta, forse lo chiamerò per chiedergli altro".

"Non posso convocare Giroud, non è in forma"

Deschamps infatti è stato costretto a non convocare Olivier Giroud a causa del poco impegno che Lampard gli ha riserveto per il Chelsea. Solo cinque prenenze fin qui per l’attaccante francese con i blues, troppo poche per convincere Deschamps a convocarlo: "Non è una situazione che mi preoccupa, ma non è una buona cosa per lui. Non ha avuto molto tempo a disposizione al Chelsea, anche se ha avuto un piccolo virus che lo ha escluso dalle ultime tre partite. Si gioca il posto con Abraham che è stato molto efficace. Non posso negare quanto di buono Giroud ha fatto in Nazionale. Nelle ultime sette partite con la Francia ha segnato quattro gol, dunque spero che questa situazione possa evolversi. Mi rendo conto delle partite che ha realizzato con noi, ma è una questione di rimo. Ha giocato poco è non è sufficientemente in forma. Non può essere al suo meglio avendo giocato così poco. Non ho bisogno di mandargli un messaggio abbiamo già parlato" ha detto il Ct della Francia in conferenza stampa. Una richiesta rispedita a Lampard, la ricerca del compromesso tra i due allenatori.