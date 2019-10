Non bastavano i risultati negativi e il -13 dal Liverpool capolista. Il Tottenham, reduce dalla sonora sconfitta in Champions contro il Bayern (7-2) e dal 3-0 in Premier con il Brighton, dovrà fare i conti anche con un'assenza pesante: il capitano Hugo Lloris sarà fuori almeno per tutto il 2019. Il portiere francese, protagonista di un inizio stagione non esaltante, si era infortunato proprio durante l’azione in cui il Brighton aveva segnato il primo gol nell'ultimo turno di campionato: dopo aver perso il pallone in una comoda uscita consentendo a Maupay di appoggiare a porta vuota, Lloris è caduto in malo modo sul braccio sinistro ed è uscito in barella, tra la preoccupazione del pubblico e della panchina. Subito dopo il match si era pensato ad un problema meno grave del previsto (nelle immagini si vede una torsione innaturale del braccio). I successivi controlli hanno evidenziato, però, una lesione ai legamenti del gomito: nessuna operazione chirurgica, ma Lloris dovrà rimanere ai box almeno fino a gennaio 2020, quando dovrebbe riprendere gli allenamenti.