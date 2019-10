Ha lasciato l'Inghilterra 9 mesi fa per tentare una nuova esperienza in Cina, con la maglia dello Shandong Luneng. Marouane Fellaini non sembra, però, aver dimenticato il suo passato. Soprattutto quello durato 5 stagioni e mezza al Manchester United. La squadra allenata da Solskjaer non sta attraversando un buon momento e Fellaini individua proprio nel cambio dell'allenatore uno degli errori più gravi commessi dalla società: "Mourinho nella prima stagione ha fatto benissimo, ha migliorato la squadra e vinto trofei. È vero, il secondo anno è stato più complicato ma ha comunque fatto del suo meglio. Secondo me è stato licenziato troppo in fretta, un allenatore del genere ha bisogno di tempo e giocatori per sviluppare la propria filosofia".

"Allenatore e società devono trovare una soluzione insieme"

A questo punto, però, la scelta è ricaduta su Solskjaer e anche per lui, secondo Fellaini, c'è bisogno di tempo: "Non so cosa succederà con questo allenatore, ma per vincere e migliorare ci vuole pazienza. L'allenatore e la società devono trovare una soluzione insieme. Lo United è una squadra giovane ed è normale che ci siano alti e bassi. Ci vorrebbe un bel mix, anche perchè per vincere partite e titoli c'è bisogno anche di esperienza".

"Lukaku e Sanchez uomini d'esperienza. Problemi di Solskjaer"

Infine, una battuta sui giocatori che in estate hanno lasciato il Manchester United direzione Inter: Sanchez e Lukaku: "Se ne sono andati due giocatori di esperienza. L'allenatore ha deciso di non aver bisogno di loro ed è un suo problema. Non si possono giudicare le scelte del mister".