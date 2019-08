SHEFFIELD UNITED, 'The Blades’': Sheffield United e Sheffield Wednesday hanno giocato in passato 'The Steel City Derby', cioè il derby della città dell'acciaio come è nota Sheffield. I giocatori dello United sono conosciuti come 'The Blades', cioè le lame: questo soprannome deriva dalla tradizione che lega la città all'acciaio. In origine i giocatori erano noti anche come 'The Culters', cioè i coltellinai sempre per ragioni simili