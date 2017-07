E' un'Inter di progressi e certezze quella del gruppo Suning. Una squadra che già dalla prima parte di pre campionato disputata è risultata perfettamente inserita nei meccanismi di Luciano Spalletti e che, sebbene con qualche di troppo - come rimproverato dallo stesso allenatore - ha vinto l'International Champions Cup di Singapore, risultato che trasmette fiducia. Fiducia che si dovrà trasformare in obiettivi concreti: "La priorità dell'Inter è chiudere il campionato tra i primi quattro posti in classifica", spiega il nuovo ad nerazzurro Alessandro Antonello, intercettato a Malpensa di ritorno, insieme alla squadra, dalla tournée asiatica. "Il primo step è la Champions - aggiunge -. Una volta raggiunta potremo poi pensare ad altro". Nei giorni in Cina ci sono state anche importanti novità a livello societario con la nomina del nuovo amministratore delegato e una piccola rivoluzione nella dirigenza. "E' stata una trasferta impegnativa - racconta Antonello - dal punto di vista sportivo e societario. Abbiamo avuto l'occasione di conoscere Zhang Jindong, siamo stati ospiti di Suning: è stato un buon preludio per la stagione. Il blocco finanziario del governo cinese? Noi siamo tranquillissimi, non c'è nessuna preoccupazione: abbiamo i nostri piani, e potremo farli entro fine agosto. Siamo stati rassicurati, andiamo avanti".