Heysel, una tragedia da non dimenticare

Sono passati 32 anni dalla finale di Coppa dei Campioni tra Liverpool e Juventus. Lo scorso 29 maggio 1985 allo stadio Heysel di Bruxelles 39 tifosi bianconeri, nel tentativo di sfuggire alla violenza degli hooligans inglesi che avevano sfondato la rete divisoria, morirono per il crollo di un muretto di supporto. Molte persone caddero nel vuoto finendo con il torace sfondato, travolti dalla massa di tifosi in fuga, mentre altri morirono per asfissia. Nonostante la tragedia, la partita si giocò comunque con la vittoria della Juventus per 1-0 grazie a un rigore di Platini al 58° minuto.