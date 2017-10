L’addio al calcio nel 2010 e poi la nuova vita da tabaccaio nella sua Terni, Riccardo Zampagna aveva completamente voltato pagina. Il bomber dal cuore grande con 180 gol sul groppone tra Eccellenza e Serie A, aveva smesso con il calcio per ovvi motivi anagrafici dedicandosi soprattutto al sociale. Un libro e tanta beneficenza, i cui proventi sono stati destinati all’ospedale di Terni per l’acquisto di nuovi macchinari. Basta calcio giocato, anche se in panchina in realtà c’ha provato in prima categoria con il Macchie, poi in serie D con il Voluntas Spoleto, quindi Assisi (Promozione) e Città di Castello in D. Tanta gavetta e la stessa voglia di ripartire, quella che lo ha reso grande pur avendo dei mezzi tecnici assolutamente nella media ma una fame agonistica da Serie A. Oggi Riccardo riparte dall’Eccellenza umbra, è il nuovo allenatore della Trasimeno di Castiglione del Lago, pronto a dirigere gli allenamenti e ricominciare da zero.