Quando la passione per il calcio e per la propria squadra del cuore, in questo caso il Real Madrid, supera tutti i confini anche… geografici. Dall'altra parte del mondo rispetto alla Spagna, in Giappone, una coppia di giovani sposi è stata accolta nel ristorante che ospitava il banchetto nuziale con l'inno del Real Madrid ad altissimo volume. Ma non finisce qui: perchè i giovani sposi, evidentemente grandissimi tifosi di Cristiano Ronaldo e compagni, hanno fatto il loro ingresso in sala 'scortati' da due bandiere con impresso il logo del Real. Basta così? No! Perchè in un televisore posizionato alle spalle della giovane coppia, sempre con l'inno dei Blancos ad alto volume a fare da colonna sonora, sono stati proiettati alcuni gol della squadra di Zinedine Zidane. Un amore – per il calcio – così grande… in Cina, il matrimonio è davvero Real! E non si tratta nemmeno della prima volta che durante un matrimonio il calcio assumi il ruolo di protagonista. Nelle scorse settimane, infatti, durante un matrimonio in Argentina è stata rivolta una preghiera a… Leo Messi con la speranza che riesce a far trionfare la Nazionale durante il prossimo Mondiale in Russia.