Luciano Gaucci (Perugia, Viterbese, Sambenedettese e Catania)

La storia delle multiproprietà nel calcio italiano ha origine fra la fine degli anni '90 ed il nuovo millennio. In principio fu Luciano Gaucci, patron del Perugia a lanciarsi nell'acquisizione di società in categorie inferiori. Comincia rilevando la Viterbese, portandola alla promozione in C1 ed alla ribalta delle cronache tesserando la prima allenatrice del calcio italiano, Carolina Morace. Esperimento tanto rivoluzionario, quanto fugace, in quanto disaccordi fra i due portarono ad un clamoroso dopo solo due giornate. Nel 2000 la Viterbese viene ceduta per dar vita ad una triplice proprietà: oltre al Perugia, Gaucci fu fino al 2004 contemporaneamente patron di Sambenedettese e Catania. Porta i marchigiani in due anni dalla serie D alla C1; ed i siciliani in Serie B per poi cederli a Pulvirenti.