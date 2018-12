I numeri uno, anche se in epoche diverse. E con carriere totalmente diverse. La rivalità fra Maradona e Pelè è sempre stata così, ricca di discussioni e pareri discordanti, forse proprio perché un paragone fra i due resta difficile da fare. Quasi impossibile: “Con Diego adesso vado perfettamente d’accordo”. Lo ha dichiarato O Rey ai microfoni di Folha de Sao Paulo. Una lunga intervista, in cui l’uomo simbolo del calcio brasiliano – l’unico ad aver vinto la Coppa del Mondo tre volte – ha spiegato di stare bene nonostante i periodi di salute che lo hanno colpito negli ultimi anni: "Non sento più dolore, ma molta debolezza – ha raccontato – avevo delle buone gambe, guarda come sono ridotte adesso…". Insomma, i 78 anni cominciano a farsi sentire. Ma la lucidità e la voglia di parlare di calcio non mancano mai.

"Messi? Maradona è stato molto meglio"

Soprattutto in un periodo storico in cui molti nomi vengono accostati e paragonati al suo. E’ stato il turno di Maradona per molti anni, poi di Ronaldo, Messi, Neymar e non solo. L’attaccante del Psg è stato più volte considerato il suo erede, con Pelè che in più di un'occasione ne ha preso le difese. Non ha potuto fare lo stesso, però, dopo tutte le accuse che sono pervenute recentemente all’indirizzo di O Ney. La sua tendenza a buttarsi e a fare sceneggiate, ma non solo: "È difficile difenderlo per quello che fa – ha spiegato Pelè – ha avuta molto sfortuna perché la nazionale non ha vinto il Mondiale. Sono stato due volte in Europa, l’ho visto e ci siamo parlati. Gli ho detto che nel calcio Dio gli ha dato tanto, ma che poi quello che ha fatto lui ha complicato tutto. Credo comunque che Neymar sia più giocatore di Mbappé, però in Europa tutti parlano di Kylian...". E di Messi, che continua a segnare con la maglia del Barcellona, anche se con l’Argentina le cose non sono mai svoltate: "Più forte lui o Diego? Per me Maradona è stato uno dei migliori calciatori mai visti. Mi chiedete se era meglio di Messi? Molto meglio! Come anche Beckenbauer e Cruyff, giocatori eccellenti".