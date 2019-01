Maradona sta bene: l’operazione chirurgica, durata un’ora ed effettuata presso la Clinica Olivos di Buenos Aires, ha avuto esito positivo. Ad annunciarlo è stato il suo avvocato, Matias Morla, che attraverso un tweet ha spiegato che "grazie a Dio è andato tutto bene. Un ringraziamento particolare ai medici, che hanno dimostrato professionalità e umanità. Ora speriamo nel veloce recupero per Diego, in modo da tornare a lavorare il prima possibile". L’allenatore dei Dorados era stato ricoverato in ospedale a inizio gennaio, quando aveva effettuato dei controlli di routine che avevano richiesto però ulteriori accertamenti. Durante i test, i medici avevano consigliato al Diez l’operazione, utile a fermare l'emorragia gastrica che gli provocava diversi fastidi e che aveva inciso sulla sua attività di allenatore. Il disturbo, secondo quanto emerso, ha avuto origine nel 2005, quando Maradona si era sottoposto a bypass gastrico in Colombia. Proprio dopo quell’intervento, era stata riscontrata un’ernia ombelicale che, nel tempo, ha provocato un'emorragia, bloccata appunto dall’operazione chirurgica. Ora Diego, accompagnato nella serata di sabato 12 gennaio dalle sue due sorelle e dalla sua ex compagna Veronica, dovrà restare in ospedale sotto osservazione: potrebbe essere dimesso domenica 20 gennaio, per poi tornare in Messico per continuare la sua avventura sulla panchina dei Dorados di Sinaloa, che intanto sono guidati dal suo assistente José María Martínez.