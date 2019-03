Alex Del Piero esordisce nel settembre 1993, durante un Foggia-Juventus grazie a Giovanni Trapattoni che diede fiducia al diciannovenne che arrivava da Padova.

“Trapattoni per me rappresenta l’allenatore che mi ha fatto esordire in Serie A nella Juventus, quello a cui aspiravo fin da ragazzino. Raggiungere un club che era molto identificato nella sua figura, nelle sue vittorie e in quella Juve degli anni ‘80. Per me un mito che si è rivelato realtà.

Con Trap ho un rapporto speciale- racconta Alex a Sky Sport24- lui mi ha visto crescere, quando ero ancora un ragazzino che doveva ritagliarsi dei piccoli spazi all’interno di uno squadrone megagalattico e lui mi schierò titolare più di una volta. Un po’ come un padre, che poi ho ritrovato in Nazionale, con lo stesso spirito, rispetto, con la stessa voglia da parte mia di potergli dare tutto il possibile. Mi ha lasciato tante cose, il suo entusiasmo, la forza di volontà, la determinazione, il non mollare mai: per me è stato davvero un maestro.

Se dovessi raccontare Trap ai giovani? Non è impresa semplice per chi non lo ha vissuto: lui ha realizzato qualcosa di speciale con la Juve, ma non solo. Ha segnato un’epoca e molti allenatori avevano lui come riferimento. Per tanti anni ha dato un’impronta indelebile al calcio. Auguri Trap".

L’allievo ha imparato bene dal maestro, anche a fischiare!