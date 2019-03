Generazione Trap (Shade, ft. Roofio)

Corri corri col Trap

Altrimenti poi corri il rischio

Che non ti chiami col nome

Ma ti chiami col fischio ehi



Palla dalla difesa

Lancio lungo in attacco

Però non dire gatto

Se non ce l’hai nel sacco



Ha vinto in quattro paesi

Devi portare rispetto

Tre Uefa più lo scudetto

Ha alzato pure la Champions



Troppi contatti nell’iphone

Parlo tedesco meglio di Schweinsteiger

Ma se mi chiedi di Byron

Per me è più “Strunz” di quello del Bayern



Dalla Nazionale alla Serie A

Generazione Trap, Generazione Trap

Verso l’acqua santa fra’ zero champagne

Generazione Trap, Generazione Trap