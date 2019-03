Classe 99. Un predestinato, secondo tutti. Andrea Pinamonti ci guida all'interno della nuova puntata de "La Giovane Italia". La quinta appunto. Dagli inizi al Chievo, sino all'esordio con la maglia nerazzurra in serie A e in Europa League. Per arrivare ai primi gol in serie A con la maglia del Frosinone. 20 anni e non sentirli.

Spalle larghe, famiglia solida, con valori trentini, Andrea si racconta, introducendo, in veste di "conduttore", altri esempi virtuosi nell'ambito del calcio italiano. Primo focus su Leonardo Semplici, allenatore della Spal, protagonista di una storica promozione in serie A senza l'utilizzo di nessun giocatore straniero. Passando per Alberto Gilardino, esordiente in Serie A a soli 17 anni, Campione del Mondo 16 anni dopo e ora nella nuova veste di allenatore del Rezzato, in Lega Nazionale Dilettanti. Si chiude con la consueta parentesi sul calcio femminile. E qui Pinamonti, da ex Chievo, va in difficoltà... Va celebrata la tendenza nostrana e all'insegna della linea verde dell'Hellas Verona. Camilla Forcinella, Sara Baldi e Sofia Meneghini, tre Millenials pronte a tutto per la salvezza delle scaligere in serie A.

Appuntamento con la quinta puntata de "La Giovane Italia" oggi, lunedì 18 marzo, alle 18.15 su Sky Sport Uno e alle 21.45 su Sky Sport24.