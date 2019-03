Nicchi: "Rigiocare partita? La cultura sportiva non si fa in questo modo"

"Sono preoccupatissimo per quel che accade sui campi del settore giovanile. Ad Affrico è accaduto un episodio increscioso: genitori che si azzuffano e partita ovviamente sospesa. Con i ragazzini che chiedevano di mandare via i genitori, pur di lasciarli giocare". Il racconto di Marcello Nicchi, presidente dell'Aia. "Ora sento dire che andrebbe rigiocata. Invece no, perchè la cultura sportiva non si fa in questo modo".