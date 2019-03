Finisce in parità il posticipo della 31^ giornata del girone F di Serie D, che ha visto protagonista il Cesena impegnato sul campo della Savignanese. Un 1-1 che lascia invariato il vantaggio della capolista sulla seconda classificata Matelica (che ha pareggiato contro il Francavilla) tornata a -5. Una partita non facile per il Cesena, come ogni derby che si rispetti. La Savignanese si è portata in vantaggio con Longobardi alla mezz'ora e ha visto sfumare la vittoria solo nel finale grazie ad un guizzo di Viscomi all'84'. Ma nel complesso una grande prestazione dei padroni di casa, che mentalmente liberi e con una salvezza già virtualmente conquistata, non hanno avuto timori referenziali nei confronti della capolista. Per il Cesena è un punto guadagnato, dopo una partita al di sotto delle aspettative.

Savignanese-Cesena 1-1

Longobardi 30' (S), Viscomi 84' (C)

Savignanese (4-2-3-1): Pazzini; Giacobbi, Rossi, Gregorio, Turci; Brighi,

Manuzzi R. (89′ Scarponi); Brigliadori (92′ Battistini), Peluso (61′ Noschese), Manuzzi F.; Longobardi (71′ Guidi). All. Oscar Farneti

Cesena (4-2-3-1): Agliardi (46′ Sarini), Noce, Benassi, Viscomi, Valeri; Biondini (61′ Fortunato), De Feudis (86′ Capellini); Zammarchi (46′ Tonelli), Campagna, Alessandro; Ricciardo. All. Giuseppe Angelini

Classifica: Cesena 73, Matelica 68, Notaresco 51, Recanatese 51, Pineto 49, Francavilla 48, Sangiustese 47, Montegiorgio 44, Campobasso 42, Sammaurese 42, Savignanese 41, Jesina 39, Real Giulianova 34, Vastese 32, Santarcangelo 31, Forlì 30, Isernia 30, Avezzano 30, Olympia Agnonese 27, Castelfidardo 18.