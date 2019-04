In occasione del decennale del terremoto che colpì L’Aquila il 6 aprile 2009, il mondo dello sport scende in campo. Si chiama "Il giorno dei 10" il match a scopo benefico che si giocherà lunedì 8 aprile allo stadio Gran Sasso d’Italia. Proprio quello stadio che nel 2009 fu utilizzato dalla Protezione Civile come tendopoli, lunedì sarà il palcoscenico di una bellissima iniziativa a scopo benefico. Ex campioni di Roma e Lazio come Bruno Giordano, Vincent Candela, Stefano Fiore, Giuliano Giannichedda, Max Tonetto, Dario Marcolin e tanti altri sfideranno la squadra de L’Aquila, capitanata da Damiano Zanon, ex difensore del Pescara. L'organizzazione - portata avanti anche dall'agente Flavio Coladarci - prevede che gran parte del ricavato venga devoluto al gruppo dei Red Blue Eagles L'Aquila 1978 per supportare la loro attività di beneficenza già iniziata con la donazione del macchinario Dignicap al reparto di Oncologia dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. "Sarà importante partecipare - ha detto il presidente de L’Aquila Marco De Paulis - per far passare con forza il messaggio che L'Aquila città c'è, è pronta a rialzarsi e a guardare al futuro". Ci saremo anche noi di Sky Sport con collegamenti dal pomeriggio fino a tarda serata.