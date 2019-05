Pazzi per José Mourinho. L'allenatore portoghese ha numerosi estimatori in giro per il mondo. Dai tifosi dell'Inter è venerato, ma non ci solo nerazzurri pronti a far follie per lui. In Inghilterra, infatti, c'è una fan dello Special One che, probabilmente, non ha eguali. Si chiama Vivien Bodycote, ha 61 anni, e ben 37 tatuaggi dedicati al suo idolo, tra cui uno in versione Babbo Natale, uno legato a San Valentino e un uovo di Pasqua sul retro della gamba con il viso del 56enne di Setubal e la scritta 'mangiami'. Dopo anni di tifo per il Chelsea, la signora di Leicester ha deciso di sostenere l'allenatore nella sua nuova avventura al Manchester United ma, dopo l'esonero dai Red Devils, ha scelto anche lei di 'abbandonare' il club inglese. "Ho guardato l'ultima partita contro l'Huddersfield con la speranza che non vincesse - ha dichiarato la Bodycote ai microfoni del Mirror -. Sono convinta che alla fine José avrà la sua rivincita". La sfegatata tifosa, infatti, è pronta a seguire Mou anche nel suo prossimo club. L'ipotesi più accreditata per il futuro dello Special One è, al momento, quella del Celtic. "Sto già progettando il mio prossimo tatuaggio - ha aggiunto la fan inglese -. Un'opzione potrebbe essere il trifoglio (simbolo della squadra scozzese), con un'enorme scritta di 'bentornato'. Oppure potrei scegliere un ritratto. Qualcosa di unico, un po' diverso dai loghi del club. Il calcio non è lo stesso senza José, lo adoro". L'ossessione di Vivien per il portoghese è talmente tanta che lei e suo marito, ogni mattina, consultano Internet per sapere se l'allenatore ha trovato una nuova sistemazione in panchina. "Spero che un club come il Celtic gli dia il rispetto che merita - ha concluso -. Ci sono alcuni giocatori dalla testa calda, ma penso che con lui si creerà un buon rapporto. Questa settimana inizierò ad acquistare qualcosa della società, come orecchini e gioielli con i loro colori". In attesa della prossima follia per Mourinho.