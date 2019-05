Un bel gesto di fair play durante una finale. Una scena ancora più significativa perché avvenuta tra ragazzi di neanche 18 anni. Cos'è successo? Durante la finale tra Giorgione e Arzignano, valida per il titolo di Allievi Elite Under 17 (2002) in Veneto - la squadra di casa segna a fine primo tempo sfruttando l'errore di un giocatore avversario, ma con il portiere dell'Arzignano finito a terra.

L'allenatore, Stefano Esposito, ordina immediatamente ai suoi di far segnare gli avversari, e così avviene: un giocatore dell'Arzignano si invola verso la porta e mette in rete, con i giocatori della squadra di casa completamente fermi. Il Giorgione vincerà la sfida per 2-1, ma il risultato è passato in secondo piano: il club ha ricevuto attestati di stima da parte di tutto il Veneto e soprattutto dal presidente della Figc regionale. Non si era mai vista una cosa così durante una finale, un gesto di fair play che rappresenta un piccolo pezzo di storia.