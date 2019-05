Stagione da dimenticare. Il Milan Primavera di Federico Giunti pareggia 1-1 con la Fiorentina e retrocede in Primavera 2 (la Serie B). Alessandro Sala illude i suoi al 13esimo, ma un gol di Pierozzi all'ultimo minuto manda il diavolo all'Inferno. Niente da fare.

Una vittoria avrebbe permesso a Giunti di disputare i playout per non retrocedere, ma il Milan si è fatto riacciuffare proprio allo scadere con un gol al 90esimo. I rossoneri hanno raccolto 31 punti in 30 gare, hanno segnato 40 reti subendone 59, la seconda peggior difesa del campionato dopo l'Udinese, retrocesso in Primavera 2 insieme ai rossoneri.

Empoli e Genoa ai playout

Giochi di incroci. Grazie al pareggio tra Fiorentina e Milan, Empoli e Genoa andranno a giocarsi la permanenza in Primavera 1 tramite i playout. Una lotta 'salvezza' simile a quella dell'ultima giornata in Serie A, poiché le squadre di Prandelli e Andreazzoli sono coinvolte nella stessa battaglia per restare nella massima serie. Dai 'grandi' alla Primavera.

Atalanta e Inter - prima e seconda - accedono direttamente alle fasi finali per giocarsi il titolo, mentre Roma, Torino, Fiorentina e Chievo sono destinate al primo turno delle final six. Sampdoria salva grazie al 6-1 rifilato ai gialloblù, che arrivano comunque ai playoff. Roma-Chievo e Torino-Fiorentina saranno le gare, chi vince sfiderà Inter e Atalanta.

I risultati dell'ultima giornata

Atalanta-Empoli 4-2

Chievo-Sampdoria 1-6

Genoa-Sassuolo 0-2

Milan-Fiorentina 1-1

Napoli-Juventus 0-4

Palermo-Inter 1-0

Roma-Udinese 3-1

Torino-Cagliari 2-2