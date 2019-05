La Copa America di Neymar non è cominciata nel migliore dei modi. In attesa che il torneo prenda ufficialmente il via, la Nazionale di Tite ha cominciato il suo ritiro al Granja Comary e le sensazioni vissute dall'attaccante del Psg non sono finora quelle sperate. La prima notizia ricevuta è stata la perdita della fascia di capitano, finita sul braccio di Dani Alves a causa del litigio col tifoso parigino che ha visto protagonista proprio O'Ney. Martedì, poi, il classe '92 ha subito un duro colpo al ginocchio nella parte finale dell'allenamento, ma già prima di subire l'infortunio è stato chiamato a fare i conti con ... il karma. Uno dei tratti caratteristici del gioco di Neymar, infatti, è il tunnel. Durante la seduta con la Seleçao, però, è stato lui a incassare il gesto tecnico da un suo compagno di squadra. A 'sbeffeggiarlo' ci ha pensato Weverton, terzino destro del Cruzeiro chiamato temporaneamente dal Ct in attesa che alcuni big - sono solo 16 quelli presenti fin dall'inizio - raggiungano il ritiro della Nazionale verdeoro. Il laterale destro ha colto di sorpresa l'ex Barça che, frustrato dal tunnel subito, ha reagito come spesso capita ai suoi avversari, ovvero con il fallo. Neymar, infatti, dopo il dribbling ha trattenuto e steso a terra il 19enne. Per una volta è toccato a lui immedesimarsi nell'altro ruolo.