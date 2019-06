Dopo aver vissuto l'ultima stagione da calciatore a Ibiza, Marco Borriello ha deciso di iniziare una nuova vita nell'ambito dell'imprenditoria. Lo stesso attaccante ex Milan, Roma e Juventus ha confermato le voci che, da qualche tempo, lo vedevano coinvolto e che riguardavano un possibile investimento in una società chiamata Helbiz. Questa è stata fondata in America nel 2017 e si occupa della produzione di monopattini elettrici. L'Helbiz punta a rivoluzione il concetto di trasporto personale anche in Italia, con questi mezzi piccoli e silenziosi, ma soprattutto utili per favorire la diminuzione dell'inquinamento nelle città.

"Stiamo valutando l'investimento"

Attraverso il suo profilo Instagram, Marco Borriello ha confermato il tutto con questo messaggio: "Riguardo alle indiscrezioni pubblicate sui maggiori quotidiani economici italiani, sul mio interessamento all’acquisizione di quote sociali di Helbiz, voglio precisare che sono stato sempre affascinato dalle startup, sopratutto quelle che studiano come evitare l’inquinamento globale, tra queste c’è Helbiz. Con i miei professionisti stiamo valutando d’investire su tale progetto".