Zeffirelli e la passione viola

Zeffirelli era un grandissimo tifoso della Fiorentina. Da sostenitore viola, inoltre, nutriva una forte rivalità con la Juventus, tanto che nel 1983 fu querelato dai bianconeri e dal presidente di allora, Giampiero Boniperti, per accuse nei confronti della stessa di avere gli arbitri dalla propria parte. Il regista toscano, condannato dopo tutti i gradi di giudizio a versare 37 milioni di lire alla Juve, si lamentò in particolare per lo scudetto del 1982, vinto dalla Vecchia Signora – grazie al successo per 1-0 contro il Catanzaro, deciso dal rigore di Brady - ai danni della Fiorentina (fermata sullo 0-0 a Cagliari) proprio all’ultima giornata. Tantissimi tifosi viola hanno già espresso il proprio cordoglio per la morte del “maestro”.