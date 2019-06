Sergio Ramos riesce sempre a far parlare di sé, anche quando la sua stagione è da dimenticare. Il capitano del Real ha chiuso l'anno senza Champions tra le mani, dopo aver fatto il pieno nelle ultime tre stagioni. Cerimonia nella Cattedrale di Siviglia, mega-party in villa con tanto di concertone del gruppo rock australiano AC/DC. Tante regole per i 500 invitati, ma una su tutte le altre: nessun telefonino tra le mani e foto vietate. La ragione? Le immagini della festa sono state riprese in esclusiva per una docu-serie dedicata al difensore del Real. Alla festa c'era anche il centrocampista Santi Cazorla, che ha rivelato come sono andate davvero le cose.

Cazorla al matrimonio

Il centrocampista del Villarreal è stato ospite del programma "El Hormiguero": argomento forte della serata la sua partecipazione al matrimonio del connazionale chiaramente. Presenti alla festa sia il giocatore che il presentatore Pablo Motos: grande divertimento per entrambi e tanta sorpresa di fronte all'arrivo sfarzoso degli sposi a bordo di un drago. Il centrocampista ha rilevato di aver fatto tardi in compagnia dei connazionali Pepe Reina o Joaquin, ma non è stata l'unica rivelazione del "Mago" del Villarreal secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo.

Perez privilegiato

Cazorla ha detto come si sono comportati gli ospiti di fronte al divieto di utilizzare i cellulari. Secondo il calciatore infatti questa regola non è stata rispettata da tutti... a cominciare dal presidentissimo del Real! Florentino Perez è stato uno degli uomini "connessi" alla festa. Il motivo? Il Clasico ovviamente, cioè gara uno della finale playoff di ACB tra Real Madrid e Barcellona. Un privilegio non da poco considerato quanto ci tenesse il capitano a privare tutti gli ospiti dei loro dispositivi mobili. Pace fatta tra il capitano e il presidente dopo lo scontro successivo all'eliminazione del Real contro l'Ajax agli ottavi di Champions? Stando a quanto accaduto al matrimonio, sembra proprio di sì.