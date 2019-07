Ha già tutta l'aria di essere la sfida dell'estate, a giudicare dal successo social e dal modo in cui si stanno cimentando gli sportivi, gareggiando a colpi di video su Instagram e di tappi svitati con un calcio rotante. La Bottle Cap Challenge mania ha già contagiato diversi calciatori, con le esibizioni di Paul Pogba e Zlatan Ibrahimovic che lasciano a bocca aperta: ognuno ha la propria tecnica, che in un certo senso riflette anche uno stile. Mossa stile taekwondo per Ibra, che svita il tappo con un'eleganza e una semplicità apparentemente disarmante, livello di difficoltà alzato dal francese, che accetta la sfida e raddoppia, con due bottiglie stappate.

A questo punto è sceso in campo anche Andy van der Meyde, che non ha saputo resistere alla tentazione: lui, che in passato - come confessato in diverse occasioni - con la bottiglia ha avuto più di un problema, tra storie di alcol, droga e donne che ne hanno accelerato la parabola discendente, adesso è in grado di scherzarsi su e il suo video postato su Instagram ne è la prova.

Posizionato davanti a una bottiglia con tutta l'aria di chi si sta concentrando prima di un grande gesto atletico, l'olandese amico (e compagno di scorribande ai tempi dell'Ajax) di Ibra, finge soltanto di tentare un calcio rotante, ma con una piroetta su se stesso si avvicina alla bottiglia (di Bacardi), la stappa comodamente (svitando il tappo con la mano) e poi dà una generosa sorsata, mandando anche a quel paese la sfida. Che sia lui il vero vincitore della sfida dell'estate?