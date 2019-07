Com’erano i campioni del momento all’inizio della loro carriera? Una domanda legittima che ci si pone facilmente, ma che non sempre trova una risposta. Al tempo dei social, però, capita anche che vengano diffusi dei documenti "esclusivi" e curiosissimi. Qualcosa di simile è successo in Argentina e ha visto protagonista Paulo Dybala, reduce dalla Copa America con l’Albiceleste. Nelle ultime ore, infatti, in rete è circolata una immagine particolarissima, quella di uno dei primi cartellini ufficiali dell’attaccante della Juventus. Il documento risale alla stagione 2011/12 e a diffonderlo è stato Facundo Erpen, difensore classe ’83 ed ex compagno della Joya ai tempi dell’Instituto de Cordoba. Nella foto si vede il volto di un giovanissimo Dybala, appena diciottenne, quasi irriconoscibile anche a causa di un taglio di capelli piuttosto particolare. Da lì a poco l’attaccante classe ’93 avrebbe iniziato la sua ascesa, arrivando prima in Europa con il Palermo e affermandosi poi a livello mondiale con la maglia della Juve.