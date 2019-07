Problemi in vista per David Trezeguet. L’ex attaccante della Juventus è stato denunciato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Il francese, al momento del fermo era in via Po a Torino. Trezeguet stava guidando il suo Suv con un tasso alcolico superiore ai limiti consentiti dalla legge (valori tra 1,5 e 1,7). Secondo quanto emerso, il 41enne è apparso subito alticcio agli agenti e inizialmente si sarebbe rifiutato di sottoporsi all’alcol test. Il controllo sarebbe stato effettuato poi un’ora dopo il fermo, con il "palloncino" che ha dato per tre volte risultati superiori alla norma. Gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida.