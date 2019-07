L’avventura di Frank Lampard sulla panchina del suo amato Chelsea non è cominciata nel migliore dei modi. Dopo il pareggio per 1-1 contro i Bohemians e la vittoria per 4-0 contro il St. Patricks Athletic, i Blues hanno perso per 1-0 a Yokohama contro i campioni di Giappone dei Kawasaki Frontale. In una partita disputata in condizioni decisamente provanti (90% di umidità), a fare la differenza è stato il gol di Leandro Damiao, stella brasiliana (ex Internacional, Santos, Cruzeiro e Flamengo, oltre che Betis Siviglia) del Kawasaki abile a segnare sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Per Lampard si tratta quindi della prima sconfitta sulla panchina del Chelsea, anche se nel post-partita si è detto soddisfatto della tenuta atletica della squadra nonostante le difficili condizioni climatiche. Lampard ha avuto il tempo di schierare il neo-arrivato Christian Pulisic negli ultimi 25 minuti di gara mettendolo sia a destra che a sinistra nel suo 4-2-3-1, in cui hanno trovato spazio anche Jorginho (titolare e sostituito all’ora di gioco dall’ex milanista Bakayoko) e gli italiani Zappacosta e Emerson Palmieri, entrambi entrati all’intervallo. Il Chelsea affronterà il Barcellona nella prossima partita prevista per martedì.