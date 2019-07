Una brutta notizia per il capitano del Real Madrid Sergio Ramos. L’asseblea plenaria della città di Alcobendas, comunità autonoma a 15 chilometri a nord di Madrid, ha deciso all’unanimità di multare di 250.000 euro la Aguileña de Inversiones SA, una società legata a Ramos. Il motivo? Il disboscamento illegale di 80 querce secolari, secondo quanto riportato da As. Nel dispositivo c'è anche l'obbligo di sostituire gli alberi, mettendo a disposizione del Comune altri fusti da piantare nelle aree verdi a discrezione dei servizi comunali. La violazione in cui è incorsa la società di Sergio Ramos riguarda la legge 8/2005 sulla protezione e la promozione dell'ambiente urbano della Comunità di Madrid. La procedura sanzionatoria era stata aperta dal consiglio comunale a inizio anno dopo che la Aguileña de Inversiones SA aveva, alla fine del 2017, compiuto diversi tagli non autorizzati di pini, pioppi, lecci e olivi in un appezzamento situato a La Moraleja.