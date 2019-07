L'ex presidente del Lecce, Giovanni Semeraro, si è spento all'età di 82 anni, nella clinica Petrucciani, dove era ricoverato da giorni. Semeraro, la sera del 7 luglio scorso era stato ricoverato d'urgenza nel reparto di Cardiologia dell'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce a causa di uno scompenso cardiaco. Nei giorni successivi era avvenuto il trasferimento in clinica dove il suo cuore ha cessato di battere. Giovanni Semeraro rilevò il Lecce nel 1994, quando stava per retrocedere Serie C1. Dopo sole due stagioni, sotto la presidenza di Mario Moroni, la squadra approdò in Serie A. Nel 2011, nelle vesti di presidente dell'Unione sportiva Lecce, annunciò il suo disimpegno dal mondo del calcio e la volontà di cedere la squadra, cosa che avvenne nell'estate dello stesso anno. Semeraro è stato azionista di maggioranza della Banca del Salento, poi divenuta Banca 121 e in seguito acquisita dal Gruppo Monte del Paschi di Siena. Il Lecce gli era sempre rimasto nel cuore, tant'è che, malgrado i problemi di salute, aveva seguito la squadra prendendo posto in tribuna allo stadio di Via del Mare.