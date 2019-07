Ogni sportivo è riuscito in modo diverso, a compiere la Bottle Cap Challenge, il giochino estivo che richiede di stappare una bottiglia in un solo colpo. Da Ibrahimovic a Pogba, a tanti altri atleti che si sono cimentati in questa sfida, non poteva mancare l’interpretazione di Davide Moscardelli. L’attaccante, attualmente al Pisa, si è distinto per l’enorme e curata barba che negli ultimi anni ha sfoggiato in campo e che l’ha reso inevitabilmente un idolo dei social network. Così, Moscardelli ha deciso di stappare una bottiglia di birra con… un colpo di barba. Nel video infatti si vede il giocatore fingere di voler usare un calcio per poi avvicinare il volto e stappare così la bottiglia a modo suo. Il risultato? Più che positivo, il tappo cade e chi riprendeva prova anche a buttargli un po’ di birra addosso.