“Scusa, Juventus, potresti ricambiare il favore?”. L’appello è stato lanciato dal Notts County, il club professionistico più antico al mondo, messo a dura prova da una crisi finanziaria e oggi vicino al fallimento: così, l’idea di chiedere un aiuto ai bianconeri, ricambiando un favore che risale addirittura a 116 anni fa.

L'affinità Notts County-Juventus: la storia

La storia che c’è dietro è particolare e risale al 1903, anno in cui i bianconeri, che all’epoca giocavano con una camicia rosa e un papillon nero, si rivolsero al mercato inglese per sostituire quelle divise che scolorivano ad ogni lavaggio. Si rivolsero dunque all’inglese Tom Savage, uno dei giocatori-dirigenti che attraverso i suoi contatti ordinò uno stock di maglie rosse del Nottingham Forest, salvo vedersi recapitare per errore quelle del Notts County, che da quel giorno “vestì” la Juventus.

“Da quando il Notts ha dato alla Juventus le sue strisce bianche e nere nel 1903 c'è stata una vera storia e affinità tra i club”, ha scritto il club inglese, che non a caso fu "ospite" allo Stadium per la prima partita d'inaugurazione del nuovo impianto della Juve. “Con la crisi che si sta verificando e il fatto che i giocatori indossino ancora il vecchio kit, scrivere alla Juventus sembrava una buona idea per vedere se possono dare una mano”. E così hanno fatto, rivolgendo il loro appello ai bianconeri per chiedere aiuto, visto il debito con il fisco di 250mila sterline che impedisce al Notts persino di acquistare delle nuove divise. "Che gesto fantastico sarebbe se, 116 anni dopo, potessero restituire il favore", scrivono ancora gli inglesi. Anche se, nel frattempo, il vero grande aiuto potrebbe arrivare dalla Danimarca: come annunciato alla BBC dal proprietario Alan Hardy, il club è stato ceduto a una cordata danese con a capo Alexander e Christoffer Reedtz. Che, per prima cosa, presumibilmente si occuperanno delle nuove maglie della squadra.