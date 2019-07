La piattaforma di analisi delle prestazioni Hudl ha annunciato l'acquisizione di Wyscout, leader mondiale nello scouting e nell'identificazione dei talenti per le squadre di calcio. Con la banca dati e i video dell'azienda di Chiavari, unite alle soluzioni professionali offerte dal gruppo americano, si creerà la piattaforma di reclutamento, dati e video analisi sul calcio più completa al mondo. Wyscout offre strumenti utili per la comprensione del gioco, attraverso l'identificazione e valutazione dei talenti, e la valutazione delle prestazioni. Attualmente è utilizzata da oltre mille club, mille agenzie di giocatori e 60 tra squadre e federazioni nazionali. "I club di tutto il mondo saranno in grado di prendere ogni giorno decisioni efficaci, sofisticate e basate sui dati - ha dichiarato John Wirtz, Chief Product Officer di Hudl -. Quest'unione garantirà ad allenatori, analisti e ogni componente della comunità calcistica un accesso senza precedenti a video e dati utili per portare alla luce talenti da tutto il mondo. E avranno tutto questo a portata di mano, il che consentirà loro di concentrarsi sui loro ruoli principali senza il bisogno di navigare attraverso più sistemi". Un'opportunità non solo per il club, ma per tutti coloro coinvolti nel calcio. "Oggi ci sono molte interazioni tra società e agenti, tra settore giovanile e prima squadra - ha affermato Matteo Campodonico, CEO di Wyscout -. La combinazione di piattaforme renderà tutto più semplice non solo per i club, ma per tutti nel settore".

"Quest'unione permetterà ai club l'accesso a una rete globale di giocatori"

"Ci è stata chiara fin dall'inizio la passione che li muoveva nell'aiutare i membri della comunità calcistica a raggiungere il loro massimo potenziale attraverso la tecnologia e la collaborazione - ha aggiunto Campodonico -. Affinché le organizzazioni possano raggiungere il loro pieno potenziale, devono assumere i migliori talenti. Affinché gli atleti possano raggiungere il loro pieno potenziale, devono avere la possibilità di essere visti. Combinare i contenuti di Wyscout con quelli di Hudl permetterà ai club l'accesso a una rete globale di giocatori e farà risparmiare a tutti un sacco di ore di lavoro". "Alcune delle più grandi scoperte saranno alimentate dall'apprendimento automatico e dall'intelligenza artificiale - ha spiegato Wirtz -. I club potranno trarre vantaggio dai sistemi di telecamere che non richiedono operazioni umane e che producono dati fisici estremamente precisi dal tracciamento del lettore ottico".