Un cattivo risveglio quello di CR7 nel suo nuovo spot: rompe una statuetta palleggiando, brucia il toast che si era preparato per colazione e per poco non si strozza col caffè. Infine cade anche in piscina con tanto di vestaglia leopardata. Il tutto, ovviamente, per lo spot di uno dei suoi tanti marchi

SARRI STA MEGLIO, HA DIRETTO PARTE DELL'ALLENAMENTO

IL VERO MOTIVO PER CUI CR7 NON INDOSSA LA PATCH DI MVP