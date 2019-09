La ripartenza dalla Serie D non ha fermato i tifosi del Palermo. La formazione siciliana ha infatti riscritto il record di abbonamenti tra i dilettanti. I rosanero sono la squadra ad aver sottoscritto il maggior numero di abbonamenti in una stagione, superato il precedente record che apparteneva al Parma. Sono ben 10.446 i tagliandi emessi dal Palermo, 357 in più rispetto al record precedente appartenuto al Parma nella stagione 2015-2016.

"Abbiamo la tifoseria più bella del mondo"

Fin dal primo giorno di ritiro i tifosi hanno dimostrato di continuare a seguire la squadra, nonostante la ripartenza dai dilettanti. In 17 mila hanno riempito il Barbera nella prima partita in casa contro il San Tommaso. "Signore e signori, salutiamo il nuovo record italiano di abbonati in Serie D. Palermo e il Palermo scrivono la storia: 10446 aquile. Tutti in piedi. Abbiamo la tifoseria più bella del mondo". Con questo messaggio tramite i canili social il Palermo ha annunciato il raggiungimento di questo traguardo importante. La società siciliana ha inoltre omaggiato i 10.446 abbonati con due regali: una targhetta sarà attaccata sul posto di appartenenza allo stadio e una maglia in edizione limitata con un numero progressivo sulla manica verrà consegnato ad ognuno dei tifosi.