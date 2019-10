Serie A, le migliori giocate della 6^ giornata

Nella caldissima partita del Via del Mare - una delle prime in cui il cambiamento climatico si è davvero fatto sentire, con i “cooling break” indispensabili pur a fine settembre, ufficialmente in pieno autunno, mentre in Qatar si corrono maratone col 75% di umidità - Lorenzo Pellegrini si è infortunato al piede. Una delle peggiori notizie possibili per la Roma (un tifoso giallorosso sarebbe disposto a barattare la vittoria con l’integrità del suo trequartista? Forse sì). L’operazione al quinto metatarso è riuscita e resterà fuori almeno due mesi. Il vuoto che lascia Pellegrini è ben sintetizzato dai suoi numeri: 4 assist in Serie A (più di tutti), primo per Expected assist.

La sua creatività nell’ultimo passaggio ha cominciato a brillare all’incirca un anno fa, quando Eusebio Di Francesco lo ha spostato trequartista, e non ha ancora smesso di incantare.

Nel video lo vogliamo disimpegnarsi in una giornata “Riquelmesca”, con una giravolta di suola eseguita dopo aver portato fuori equilibrio due giocatori. Un dribbling che sfrutta le incertezze e le ambiguità del raddoppio di marcatura, la mancata coordinazione tra i due avversari. Poi Pellegrini si infila in area di rigore per provare un cross dalla posizione da cui una settimana fa aveva servito l’assist per Dzeko, e chiede un fallo di mano che non c’è.

Franck Ribery, anche lui in mezzo a due