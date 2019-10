Il palcoscenico non è più quello del Via del Mare, "suo" stadio per tanti anni, né tantomeno quello del Ramón Sánchez Pizjuán o del Louis II, altri impianti dove nel tempo ha dispensato gol e magie, ma per Ernesto Chevanton non cambia davvero nulla. "Perché giocare in Serie A o giocare in Seconda Categoria è assolutamente uguale...", ha scritto l'attaccante classe 1980 sul proprio profilo Instagram come didascalia a un video tutto da vedere, quello che immortala la sua ultima incredibile prodezza. Campionato di Seconda Categoria pugliese, il 39enne ex Lecce – attualmente al Soccer dream 2000 di Parabita – è protagonista di una tripletta in Coppa di Puglia contro lo Spartak Ruffano: tre gol, tra questi uno davvero meraviglioso su calcio di punizione da circa 35 metri. Una prodezza figlia degli insegnamenti del passato: "Una volta mister Delio Rossi mi ha detto...tu devi calciare sempre...quindi queste parole mi sono rimaste sempre nella mente. E ieri in Seconda Categoria me le sono ricordate", ha scritto in un altro post sempre su Instagram sempre Chevanton.