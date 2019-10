"Metto fine alla mia carriera internazionale"

Succede tutto dopo che il ct Didier Deschamps ha diramato le convocazioni per il doppio impegno della Francia contro Israele e Turchia, avversarie dirette nel girone H per la qualificazione a Euro 2020. Pallois non è stato inserito nell'elenco dei difensori, dove mancavano gli infortunati Laporte e Umtiti. Così il centrale classe 1987, approdato in Ligue 1 nel 2014 e in campo più di 150 volte nel massimo campionato francese con Bordeaux e Nantes (premiato come giocatore dell’anno per i gialloverdi), ha deciso di affidare ai social il suo pensiero: "Dopo aver visto le convocazioni di Deschamps - il contenuto del tweet - ho deciso di mettere fine alla mia carriera internazionale. Che peccato! Ci vediamo sabato per i tre punti". Messaggio di chi in nazionale maggiore non è mai stato convocato, accompagnato da tre emoji, due in lacrime dalle risate e una che fa l'occhiolino. Ironia mista ad autostima.