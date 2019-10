Una maglia della Roma personalizzata, con tanto di numero 10, per il suo compleanno. Sarebbe un perfetto regalo per ogni tifoso giallorosso, eppure a posare sorridente con la maglia non è un sostenitore qualsiasi ma Matt Damon. Il celebre attore americano ha compiuto 49 anni l’8 ottobre e per l’occasione, sull’account inglese di Twitter della Roma, sono spuntate due foto che lo ritraggono con la maglia. "Buon compleanno, Matt Damon! Ciao Ben Affleck (è un suo grande amico d’infanzia, ndr), Matt non è su Twitter quindi potresti fargli vedere tu il nostro messaggio di auguri?" si legge nella didascalia che accompagna le immagini.

La fede sportiva di Matt Damon

Matt Damon è un grande appassionato di sport. Originario di Cambridge, città del Massachusetts, è tifosissimo dei New England Patriots (NLF), dei Boston Red Sox (MLB) e naturalmente dei Boston Celtics in NBA, squadra di cui il presidente della Roma, James Pallotta, è uno dei proprietari.