Ieri in Italia 2.155 nuovi casi e 77 decessi

Coronavirus, le notizie principali di giovedì 10 giugno​

Euro 2020, Spagna: ok da governo a vaccinazioni giocatori

Il vaccino anti Covid che verrà somministrato ai giocatori della Spagna convocati per gli Europei sarà Pfizer, ha spiegato in conferenza stampa la ministra della Sanità, Carolina Darias, che però non ha dato indicazioni su come e quando verrà effettuata la vaccinazione, lasciando la decisione al Consiglio Superiore dello Sport. La decisione di vaccinare i giocatori è arrivata quando mancano solo cinque giorni all'esordio della Spagna agli Europei.

Euro 2020, Spagna: altro giro di test, nessun positivo

Nessun membro della selezione spagnola per l'Europeo di calcio è risultato positivo al Covid-19 a seguito dei test effettuati oggi, come annunciato dalla Federcalcio spagnola (RFEF), dopo l'emergere di due casi in pochi giorni. La notizia stempera il timore di un cluster di Covid nell'organico de 'La Roja', andato aumentando dopo l'annuncio, domenica, della positività del capitano Sergio Busquets, seguito ieri di Diego Llorente. La Spagna inizia il torneo lunedi' contro la Svezia, nel girone E. Luis Enrique ha convocato sei giocatori nel caso fosse necessario sostituire uno dei componenti della lista iniziale, a cui ha aggiunto 11 elementi della squadra Under 21. Questo gruppo di 17 giocatori si allena separatamente e deve essere pronto a coprire eventuali assenze fino all'inizio del torneo.

Liguria, giornata di riaperture

Entra in vigore in Liguria l'ordinanza che permetterà di riaprire parchi tematici e di divertimento (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d'intrattenimento per famiglie), piscine e centri natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all'aperto e al chiuso, fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni, eventi sportivi aperti al pubblico, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò, centri culturali, sociali e ricreativi e corsi di formazione.



Gli Usa comprano 500 milioni dosi Pfizer da donare a mondo

L'amministrazione Biden sta acquistando 500 milioni di dosi di vaccino Pfizer da donare al resto del mondo. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il presidente Joe Biden annuncerà ufficialmente gli acquisti al G7.

Al G7 Biden annuncerà "piano mondiale" sui vaccini

Al summit del G7, il gruppo delle sette potenze economiche che si riunisce da domani in Cornovaglia, il presidente Usa, Joe Biden, annuncerà un "piano mondiale di vaccinazione" per affrontare l'emergenza globale legata alla pandemia da Covid. "Ne ho uno e lo annuncerò", ha rivelato il presidente degli Stati Uniti prima di imbarcarsi sull'Air Force One diretto in Europa.

Coronavirus: i dati dei contagi di ieri regione per regione

Lombardia 322

Sicilia 320

Campania 257

Puglia 185

Lazio 179

Piemonte 137

Toscana 127

Veneto 126

Calabria 114

Emilia-Romagna 107

Marche 82

Abruzzo 48

Sardegna 37

Provincia Autonoma Trento 33

Basilicata 31

Friuli Venezia Giulia 25

Provincia Autonoma Bolzano 21

Umbria 21

Liguria 20

Valle d'Aosta 4

Molise 3

77 decessi in Italia

77 persone sono decedute per il Covid ieri in Italia. Sono 126.777 le vittime dall'inizio della pandemia nel nostro Paese.

2.199 nuovi positivi

Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute ieri sono stati registrati 2.199 nuovi casi di positività al Covid.

Lombardia, Moratti: "Oggi superiamo 7 milioni somministrazioni"

"Giovedì la Lombardia supererà 7 milioni di dosi somministrate, mentre ci si avvicina alle 700mila somministrazioni alla settimana con un incremento del +6,93% sulla precedente. Cresce anche l'adesione e 6,63 milioni di lombardi hanno detto sì al vaccino. Avanti cosi'". Lo ha scritto la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, sul suo profilo Twitter.

Lettera Figliuolo: "Dosi in vacanza per casi eccezionali"

Il Commissario Francesco Figliuolo nella lettera di risposta alla richiesta delle Regioni: "Laddove per eccezionali motivi dovesse rendersi necessaria la somministrazione della seconda dose a lavoratori e turisti che soggiornano al di fuori della Regione di residenza per un periodo di permanenza congruo, questa struttura, qualora informata con adeguato preavviso, e' disponibile al riequilibrio delle dosi da distribuire". Per quanto riguarda la registrazione sui sistemi informativi "le attuali procedure, qualora correttamente implementate" dalle Regioni, "già consentono la regolare tenuta dei flussi informativi".

Euro2020 e Covid: all'Olimpico tunnel con termocamere

Ci saranno dei tunnel dotati di termocamere allo stadio Olimpico di Roma per la partita inaugurale degli Europei di calcio che si disputerà venerdì sera. Secondo quanto si apprende, verranno posizionati tra la prima verifica del biglietto e l'area prima dei controlli di sicurezza. Al passaggio dei tifosi rileveranno la temperatura corporea. E' una delle misure di sicurezza e anti Covid contenute nel piano sicurezza messo a punto dalla Questura di Roma in vista del match con il pubblico sugli spalti. Per quanto riguarda le fan zone, saranno a numero chiuso.