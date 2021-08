Conference League, Trabzonspor o Molde per la Roma

Roma, c'è il nome della prima avversaria in campo Europeo. O meglio, sono due i nomi: una tra i turchi del Trabzonspor (la squadra di Hamsik e degli ex Bruno Peres e Gervinho) e i norvegesi del Molde. Si sono svolti i sorteggi dei playoff, l'ultimo atto prima della fase a gironi. E per la squadra di Mourinho il verdetto della sfidante arriverà tra 5 e 12 agosto, le due date di andata e ritorno dove proprio Trabzonspor e Molde si sfideranno. Poi appuntamento per i giallorossi fissato per il 19 e il 26 agosto, quando la squadra di Mou si giocherà l'accesso ai gironi con la novità dell'abolizione della regola del gol in trasferta sulla doppia sfida.