La Roma debutta in Europa nel play-off di Conference League contro il Trabzonspor . È l'esordio ufficiale nella nuova stagione per la squadra di José Mourinho che, oltre ai 20mila tifosi di Trebisonda (capacità dello stadio al 50%), si ritroverà di fronte anche tante vecchie conoscenze del calcio italiano. A partire da Bruno Peres , ex della partita con 132 presenze e 6 gol negli anni in giallorosso: "Per noi è bellissimo ritrovare i tifosi, abbiamo già sentito il loro calore ed è una cosa pazzesca. Abbiamo un piccolo vantaggio avendo iniziato prima la preparazione e giocato già in Conference League oltre che in campionato. Dovremo essere intelligenti per affrontare una grande squadra che ha molta qualità" , spiega in un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Insieme al brasiliano ci saranno altri due giocatori che sono passati per la Serie A: l'ex capitano del Napoli Marek Hamsik e Gervinho , approdato in Turchia dopo le ultime tre stagioni a Parma: "Sono due amici e due bravi giocatori. Abbiamo avuto l'opportunità di incontrarci qui e sono contento perché sono anche grandi persone. Speriamo di formare insieme una bella squadra e costruire qualcosa di grande in questa stagione".

"Volevo rinnovare con la Roma, ma ho preso la decisione giusta"

Bruno Peres ha giocato da titolare le prime tre partite della stagione del Trabzonspor, che nel terzo turno di Conference League ha eliminato il Molde: "Per me è una bella esperienza, sto iniziando a conoscere il campionato turco e una nuova cultura. Sono contento di aver trovato un bell'ambiente e speriamo sia una stagione in cui riusciremo a raggiungere i tanti obiettivi che abbiamo". Lo scorso anno le presenze totali con la Roma erano state 44, non sufficienti per prolungare il suo contratto in giallorosso: "Ho giocato tante partite. Abbiamo fatto un grande percorso in Europa League, anche se alla fine non è andata come volevamo. Sono soddisfatto di aver giocato bene e dato il mio contributo per una maglia così importante. Avevo voglio di rinnovare e l'ho dimostrato, ma poi ho avuto la possibilità di venire al Trabzonspor e non ci ho pensato due volte. Qui c'è l'opportunità di vincere e fare grandi cose, per questo penso sia stata la decisione giusta". Poi sul ritorno in Italia della prossima settimana: "Sarà bello tornare a Roma e all'Olimpico. Ho vissuto qui per anni e potrò ritrovare tante persone che mi vogliono bene, con tanti miei ex compagni come Ibañez o Fuzato è rimasta anche un'amicizia molto forte. Ora però sono concentrato solo su questa partita importante, vogliamo passare il turno".