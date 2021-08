L'allenatore portoghese esalta lo spirito di gruppo mostrato dai suoi nella vittoria per 2-1 sul campo del Trabzonspor nell'andata dei playoff di Conference League: "La squadra mi ha impressionato per la volontà di vincere, siamo stati solidi. Il nostro a un certo punto è stato un calciomercato di reazione, ci manca ancora qualcosina". Shomurodov: "Felice per il gol vittoria" TRABZONSPOR-ROMA 1-2, GOL E HIGHLIGHTS: VIDEO Condividi:

"Siamo stati squadra e questo conta in questo momento. Giovedì all'Olimpico dobbiamo completare l'opera". Parola di José Mourinho ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 2-1 della Roma sul campo del Trabzonspor nell'andata dei playoff di Conference League. Determinanti le reti di Pellegrini e Shomurodov, intervallate dal temporaneo pareggio dell'ex Parma Cornelius. "La squadra mi ha impressionato per la voglia di vincere e perché l'abbiamo fatto contro un avversario non di Conference League. Loro sono una buona squadra, con tanta esperienza, giocatori di qualità e un pubblico che si fa sentire. Non è stato facile ma siamo stati equilibrati, solidi e siamo stati bene in campo".

"Rientro a Trigoria? Le vacanze sono finite" approfondimento Serie A, tutti gli acquisti ufficiali (finora) L'allenatore portoghese ha individuato anche i punti in cui la Roma può crescere: "Nel primo tempo abbiamo fatto tanti cross e concretizzato poco. Siamo stati meno precisi nell'ultimo tocco. Siamo stati bravi però dopo il loro pareggio, siamo stati squadra nella difficoltà e nella stanchezza. Anche se non avessimo vinto le mie sensazioni sarebbero state positive". La soddisfazione dello Special One va oltre il risultato: "Mi viene difficile parlare dei singoli, dovrei partire da Rui Patricio e finire con Mkhitaryan. Dico che la squadra ha fatto molto bene. Abbiamo sofferto qualcosina dal punto di vista fisico nel secondo tempo: penso a gente come Cristante e Veretout che per ovvi motivi ha lavorato meno nel precampionato". Dopo la trasferta turca la squadra rientrerà a Trigoria e dormirà nel centro sportivo: "Magari le compagne dei giocatori non saranno troppo contente per la mia decisione - sorride Mou - ma domani ci si allena e abbiamo poco tempo per recuperare. Le vacanze sono finite".

"Mercato di reazione, ci manca ancora qualcosina" leggi anche Il Milan chiude per Florenzi: arriva in prestito Mou guarda già all'esordio in campionato e al ritorno del playoff di Conference League giovedì prossimo all'Olimpico: "Si gioca a calcio per cercare di vincere qualcosa e noi non siamo diversi dagli altri. Abbiamo finito 29 punti dietro l'Inter, a -16 dal quarto posto e siamo reduci da due stagioni chiuse al sesto e al settimo posto. Ci saranno pareggi e qualche sconfitta ma dobbiamo affrontare ogni partita pensando di poterla vincere". Senza dimenticare anche la fase finale del calciomercato: "La società ha fatto un mercato fantastico ma a un certo punto è stato un mercato di reazione: abbiamo risposto all'infortunio di Spinazzola e all'addio di Dzeko. Mi manca ancora qualcosa, magari lo troveremo a gennaio oppure la prossima estate".