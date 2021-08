Trabzonspor-Roma, le probabili formazioni

Stasera alle 19:30 i giallorossi affronteranno i turchi a Trebisonda nella gara di andata dei playoff di Conference League. Pochi dubbi per Mourinho, che dovrà fare a meno di Smalling. Ballottaggio nel Trabzonspor, con l'ex Parma Cornelius che insidia Dianiny per una maglia da titolare. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno Condividi:

Esordio assoluto nella nuova Conference League per la Roma di José Mourinho, che giovedì sera alle 19:30 affronterà il Trabzonspor alla Medical Park Arena di Trebisonda nella gara di andata dei playoff. La formazione turca, che per arrivare alla gara di domani ha dovuto superare il Molde nel terzo turno di qualificazione, ha in rosa diverse vecchie conoscenze del calcio italiano: a partire proprio da due ex giallorossi come Bruno Peres e Gervinho, per finire con Marek Hamsik, Vitor Hugo e Andreas Cornelius. Nella conferenza stampa della vigilia José Mourinho ha tenuto alto il livello di concentrazione dei suoi: "Siamo consapevoli delle difficoltà di domani, non sembra un playoff di Conference League ma di Champions League".

La probabile formazione della Roma leggi anche Mou: "Trabzonspor? Sembra un playoff Champions" Lo SpecialOne dovrà fare a meno di Chris Smalling, che ha avuto un leggero problema muscolare e non prenderà parte alla trasferta. La coppia di centrali, come annunciato dall'allenatore giallorosso, sarà composta da Ibanez e Mancini, che insieme a Karsdorp e Viña formeranno la linea a 4 davanti a Rui Patricio. I due di centrocampo saranno Cristante e Veretout, mentre sulla trequarti agirà Pellegrini con Zaniolo e Mkhitaryan ai suoi fianchi. Il riferimento offensivo, in attesa di Tammy Abraham, sarà Eldor Shomurodov. Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Shomurodov. Allenatore: Mourinho.