La Roma in Europa conta 339 partite con 154 vittorie, 76 pareggi e 109 sconfitte. La ripartizione delle gare è così distribuita: 102 in Champions League, 94 in Coppa Uefa, 51 in Europa League, 38 in Coppa delle Fiere, 29 in Coppa delle Coppe, 10 in Coppa dell’Europa Centrale, 9 in Coppa dei Campioni e 6 in Mitropa Cup