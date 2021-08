Sicilia, salgono i ricoveri ordinari

Sale ancora in Sicilia il tasso di occupazione dei posti letto per Covid nei reparti in area medica, che si attesta al 19% mentre resta al 9% il dato sulle intensive. E' quanto emerge dalla nuova rilevazione Agenas. Restano invariate le percentuali per la Sardegna (rispettivamente 12% e 10%) mentre calano di un punto (al 14%) i ricoveri in area medica in Calabria (resta al 7% per le intensive). In Italia, secondo i dati Agenas, la media nazionale sulla percentuale di occupazione dei posti letto per Covid in area non critica rispetto ai posti disponibili è al 7%, mentre si attesta al 5% per le intensive