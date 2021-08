Roma-Trabzonspor, la conferenza di Mourinho LIVE

Trova giusto che in Conference League non ci sia il Var?

"L'ho già detto, ci dobbiamo adattare un po'. Continuo a pensare che il gol del Trabzonspor all'andata fosse in fuorigioco, ma ci dobbiamo adattare. Almeno domani avremo la goal line technology, che non c'era in Turchia. Questo è già un miglioramento. Capisco la difficoltà a livello Uefa, perché è una competizione nuova che avrà squadre di Paesi in cui non ci sono stadi o postazioni tecnologiche per avere il Var, quindi bisogna accettare questa competizione che deve ancora crescere. Noi non siamo stati fortunati con il sorteggio, ma ci sono tanti avversari provenienti da Paesi in cui è difficile mettere tutto ciò. Il Var ci sarà in finale, vediamo se ci arriveremo".