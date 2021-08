Gare di ritorno degli spareggi di Conference League, in palio la qualificazione alla fase a gironi. La Roma di Mourinho dovrà difendere all'Olimpico l'1-2 conquistato in casa del Trabzonspor

Ultimo atto dei preliminari di Conference League, si scende in campo per le gare di ritorno degli spareggi che poi determineranno le squadre partecipanti alla fase a gironi. Tra le candidate anche la Roma di José Mourinho, che alle ore 19 dovrà affrontare il Trabzonspor. I giallorossi saranno chiamati a difendere all'Olimpico l'importante vantaggio conquistato in Turchia: 1-2 con reti decisive di Lorenzo Pellegrini e Shomurodov. La novità introdotta dall'UEFA, che ha annullato la regola del gol in trasferta, costringerà la Roma a conquistare quantomeno un pareggio per passare il turno. In caso di sconfitta con un gol di scarto, qualunque sia il risultato, si andrà ai tempi supplementari. Qualora invece il Trabzonspor dovesse vincere con 2 o più gol di scarto, passerebbe il turno.