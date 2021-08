Conference League, le fasce per i sorteggi

Missione compiuta per la Roma, che dopo aver superato il Trabzonspor nel match di andata in Turchia (1-2) ha battuto gli avversari anche nella gara di ritorno dei playoff di Conference League con un netto 3-0, conquistando così l'accesso alla fase a gironi della nuova competizione Uefa, alla sua prima edizione. 32 le squadre partecipanti (le vincenti dei playoff e le eliminate ai playoff di Europa League), che saranno suddivise in quattro fasce in base al ranking. Gli accoppiamenti - 8 gironi da 4 squadre - verranno sorteggiati nella giornata di venerdì 27 agosto dalle 13:30 (diretta su Sky Sport 24 e Sky Sport Football). Come di consueto, nella fase a gironi non si potranno affrontare squadre appartenenti alla stessa fascia e alle stesse federazioni. Verranno inoltre evitati accoppiamenti tra club di Paesi con relazioni diplomatiche complicate (Armenia e Azerbaigian, Russia e Ucraina). Ecco chi parteciperà.