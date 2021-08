L'allenatore della Roma analizza la qualificazione ai gironi di Conference ma getta acqua sul fuoco: "Risultato pesante per loro, ma a me è piaciuta la mentalità. Dobbiamo migliorare ancora molto, dunque bisogna stare tutti tranquilli. Io voglio crescere con questa squadra e per farlo ho bisogno di amare i miei giocatori". Poi su Pellegrini: "Deve firmare il rinnovo presto, è troppo importante per noi" Condividi:

E' molto soddisfatto José Mourinho per la qualificazione ai gironi di Conference League, ma nonostante il 3-0 rifilato al Trabzonspor l'allenatore della Roma predica calma: "Mi è piaciuta la mentalità, il risultato e l’empatia - dice - Anche se in qualche momento la squadra ha avuto qualche difficoltà, perché l’avversario è stato bravo, la gente ha capito che c’è uno spirito, un modo di pensare il gioco e il club e questo mi è piaciuto". Elogi anche per gli avversari: "E’ un peccato che una squadra come il Trabzonspor non giocherà neanche in Conference - prosegue - Questa è una squadra da Europa League ed è un peccato per loro perché hanno qualità. All’inizio del secondo tempo se Rui Patricio non fa quella parata spaventosa la partita cambia". E dunque predica calma: "Noi dobbiamo avere l’umiltà di capire che questo risultato è soprattutto il riflesso degli ultimi 15 minuti e non di 90 perché questo è un risultato troppo pesante per loro - spiega ancora - E’ molto importante saper giocare anche nelle difficoltà, è facile quando domini il gioco anche dal punto di vista emotivo, quando sei in difficoltà devi resistere, avere un portiere che non è venuto per visitare la città è importante, quella parata ci ha permesso di resistere alla difficoltà, poi abbiamo la qualità di saper uscire in contropiede anche se la realtà della gara è diversa".

"Zaniolo? Volevo dargli due giorni di riposo, ha detto no" Mourinho si coccola anche Zaniolo, tornato al gol dopo i due lunghi infortuni: "Gli ho chiesto se aveva bisogno di due giorni di vacanza, ovviamente non giocherà domenica, e per me non sarebbe stato un problema dargli due giorni di vacanza, mi ha detto che voleva stare con la quadra e questo significa qualcosa". Conferme anche per Abraham: "Dal punto di vista fisico non è ancora al top, tutti conoscono le sue qualità e la sua mentalità, gli ultimi tre minuti in campo, già in difficoltà, va a difendere, finisce un’azione difensiva come terzino, mi è dispiaciuto non fare giocare Borja perché merita anche lui. Shomurodov anche ha dato tanto alla squadra".